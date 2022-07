Tennis, ATP Kitzbühel 2022: Lorenzo Sonego sconfitto all’esordio dallo spagnolo Andujar (Di martedì 26 luglio 2022) Continua il momento negativo di Lorenzo Sonego. Il Tennista piemontese è stato ancora sconfitto al primo turno, questa volta nel torneo ATP di Kitzbühel, dallo spagnolo Pablo Andujar, numero 98 del mondo, in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-7 dopo due ore e quaranta minuti di gioco. A Sonego non sono bastati gli otto ace mesi a referto e soprattutto i 96 punti vinti contro i 91 del suo avversario. Andujar ha commesso anche cinque doppi falli, tenendo anche una percentuale più bassa di punti vinti con la prima di servizio (66% per lo spagnolo e 70% per l’azzurro). Dopo un avvio equilibrato nei primi game, Andujar riesce a strappare il servizio nel quinto game al piemontese. ... Leggi su oasport (Di martedì 26 luglio 2022) Continua il momento negativo di. Ilta piemontese è stato ancoraal primo turno, questa volta nel torneo ATP diPablo, numero 98 del mondo, in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-7 dopo due ore e quaranta minuti di gioco. Anon sono bastati gli otto ace mesi a referto e soprattutto i 96 punti vinti contro i 91 del suo avversario.ha commesso anche cinque doppi falli, tenendo anche una percentuale più bassa di punti vinti con la prima di servizio (66% per loe 70% per l’azzurro). Dopo un avvio equilibrato nei primi game,riesce a strappare il servizio nel quinto game al piemontese. ...

