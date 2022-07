Sondaggi politici Swg La7 | Fdi davanti a Pd e Lega | tutti i dati

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 26 luglio 2022) Iadesso si guardano con più attenzione. Si vota tra circa due mesi e si attende di capire in che modo si registreranno variazioni nei diversi numeri. Si vota il 25 settembre e come ogni tornata di elezioni politiche si tratta di un passaggio cruciale per il futuro del Paese. Forse ancor di più nella situazione storica attuale, considerate le contingenze.: idei maggiori partiti in classifica Nella serata del 25 luglio sono arrivati isugli orientamenti di voto di Swg, diffusi dal TgLa7. In testa c'è Fratelli d'Italia. Il partito di Georgia Meloni fa segnare un +1,2% rispetto al 18 luglio e ora varrebbe il 25,0%. Il Partito Democratico sale dell'1,1% e arriva al 23,2%. Perde, invece, l'1,6% lae adesso si ...