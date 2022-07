Sfollati ‘per clima’ 10 milioni di bambini solo nel 2020 (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) – solo nel 2020, circa 10 milioni di bambini sono stati Sfollati in seguito a shock di natura meteorologica. Circa 1 miliardo di bambini (quasi la metà dei 2,2 miliardi di bambini nel mondo) vive in 33 Paesi ad alto rischio per gli impatti causati dal cambiamento climatico, altri milioni di bambini potrebbero migrare nei prossimi anni. Lo denunciano Unicef e Oim (l’Organizzazione internazionale per le migrazioni), che con la Georgetown University e l’Università delle Nazioni Unite hanno lanciato nuove linee guida per fornire il primo quadro politico globale mai realizzato che aiuterà a proteggere, includere e promuovere l’empowerment dei bambini migranti nel contesto del cambiamento climatico. Le linee ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 26 luglio 2022) (Adnkronos) –nel, circa 10disono statiin seguito a shock di natura meteorologica. Circa 1 miliardo di(quasi la metà dei 2,2 miliardi dinel mondo) vive in 33 Paesi ad alto rischio per gli impatti causati dal cambiamento climatico, altridipotrebbero migrare nei prossimi anni. Lo denunciano Unicef e Oim (l’Organizzazione internazionale per le migrazioni), che con la Georgetown University e l’Università delle Nazioni Unite hanno lanciato nuove linee guida per fornire il primo quadro politico globale mai realizzato che aiuterà a proteggere, includere e promuovere l’empowerment deimigranti nel contesto del cambiamento climatico. Le linee ...

