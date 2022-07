Scontro tra Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli per un video su TikTok: cos’è successo (Di martedì 26 luglio 2022) Nuovo Scontro sui social tra Selvaggia Lucarelli e i Ferragnez, in modo particolare questa volta la nota giornalista si è scagliata con Chiara Ferragni. Il motivo di questo nuovo Scontro? Un recente video pubblicato dall’influencer su TikTok dove ha ammesso di essere “colpevole” di aver rubato la biancheria di un hotel lasciando intendere si tratti di una cosa normale e comune con il commento “Ditemi che voi non lo fate”. Questo video ironico non è piaciuto alla Lucarelli che si è lasciata andare ad un lungo sfogo contro la moglie di Fedez attraverso le sue storie Instagram.



