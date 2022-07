Oggi 26 luglio, Santi Anna e Gioacchino | I genitori della Madonna fecondi nella fede (Di martedì 26 luglio 2022) Ricordando i Santi genitori della Vergine Maria – e nonni di Gesù – la Chiesa ci invita a meditare sulla miracolosa fecondità della fede. Gioacchino ed Anna sperarono e credettero contro ogni umana speranza, affidandosi totalmente alla volontà di Dio. Oggi la Chiesa ricorda insieme Gioacchino e Anna, i genitori di Maria Santissima. Ma nel Vangelo L'articolo Oggi 26 luglio, Santi Anna e Gioacchino I genitori della Madonna fecondi nella fede proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 26 luglio 2022) Ricordando iVergine Maria – e nonni di Gesù – la Chiesa ci invita a meditare sulla miracolosatàedsperarono e credettero contro ogni umana speranza, affidandosi totalmente alla volontà di Dio.la Chiesa ricorda insieme, idi Mariassima. Ma nel Vangelo L'articolo26proviene da La Luce di Maria.

MinisteroSalute : #BonusPsicologo ??Da oggi #25luglio online la piattaforma @INPS_it per presentare la richiesta del “Contributo per… - DiMarzio : #Calciomercato | Gianluca #Scamacca sbarcherà oggi a Londra: previste domani le visite mediche e la firma col… - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieB | #Cosenza, si stringe per #Brescianini dal #Milan. Per la porta contatti continui per lo s… - QuotidianoEnerg : RT @NomosCSP: È on line la #GiornataParlamentare del #26luglio. Tra i temi: ??Sulla premiership @GiorgiaMeloni è netta: senza accordo inuti… - Tgyou24 : A Avellino oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. D… -