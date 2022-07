L’infortunio di Pogba “blocca” Arthur (Di martedì 26 luglio 2022) Arthur Melo della Juventus è in uscita, ma con L’infortunio di Paul Pogba potrebbe finire per essere ceduto solo in caso di necessità Paul Pogba ne avrà per almeno un mesetto. Il calciatore francese della Juventus ha rimediato una lesione al menisco e potrebbe saltare le prime due gare di campionato. Il centrocampista francese, inevitabilmente, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 26 luglio 2022)Melo della Juventus è in uscita, ma condi Paulpotrebbe finire per essere ceduto solo in caso di necessità Paulne avrà per almeno un mesetto. Il calciatore francese della Juventus ha rimediato una lesione al menisco e potrebbe saltare le prime due gare di campionato. Il centrocampista francese, inevitabilmente, L'articolo

FiorinoLuca : Tanto per intenderci: l’infortunio al menisco è traumatico. Preparazione de che? ?? #Pogba - DiMarzio : . @juventusfc, #Pogba ha lasciato l’allenamento anzitempo per un fastidio al ginocchio ???? - Gaetano2019 : @__Mari92 Abbiamo tre giovani interessanti da tenere visto anche l infortunio di Pogba. Ma se si vendono Arthur e R… - orahounbelnick : Godono per l'infortunio di Pogba, figuriamoci se non vogliono che patatino ci segni contro, esulterebbero pure. - Pacifisting11 : RT @Juventus_a_vita: La cosa vergognosa sono i famosi 'DA JUVENTINO', che dopo l'infortunio di Pogba non dicono che stanno esultando, (poco… -