Kim a Villa Stuart, poi raggiungerà la squadra in ritiro: ecco il nuovo difensore del Napoli (VIDEO) (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Kim Min-jae è a Roma e sta affrontando le visite mediche prima di firmare il contratto con il club azzurro. Il difensore coreano è arrivato nella tarda mattinata a Villa Stuart per i test medici dopo un viaggio dal Portogallo, dove si stava allenando. Kim Min-jae firmerà dopo le visite mediche per il Napoli fino al 2027, il club lo ha pagato 20 milioni di euro con la clausola che lo porta a lasciare il Fenerbahce. Come riporta Gianluca Di Marzio il difensore coreano dovrebbe firmare un triennale con due anni in opzione. Nel suo contratto, inoltre, dovrebbe essere presente una clausola pari a 50 milioni di euro valida solo per l’estero. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Kim Min-jae è a Roma e sta affrontando le visite mediche prima di firmare il contratto con il club azzurro. Ilcoreano è arrivato nella tarda mattinata aper i test medici dopo un viaggio dal Portogallo, dove si stava allenando. Kim Min-jae firmerà dopo le visite mediche per ilfino al 2027, il club lo ha pagato 20 milioni di euro con la clausola che lo porta a lasciare il Fenerbahce. Come riporta Gianluca Di Marzio ilcoreano dovrebbe firmare un triennale con due anni in opzione. Nel suo contratto, inoltre, dovrebbe essere presente una clausola pari a 50 milioni di euro valida solo per l’estero. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

DiMarzio : ?? @sscnapoli: ecco #Kim. Il difensore è a Villa Stuart per le visite mediche ?? - tvdellosport : ?? NAPOLI, VISITE MEDICHE PER KIM È arrivato da qualche minuto a Villa Stuart Kim Min-Jae, prossimo difensore del N… - claudioruss : #Kim Min-jae è appena atterrato a Roma-Fiumicino, ora le visite mediche a Villa Stuart prima della firma con il… - infoitsport : Kim visite mediche a Villa Stuart: le prime immagini – VIDEO - vvxveo : RT @DiMarzio: ?? @sscnapoli: ecco #Kim. Il difensore è a Villa Stuart per le visite mediche ?? -