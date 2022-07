John Wick 4 ha un teaser e una data di uscita, ma si apre un dubbio: è ancora a tema samurai? (Di martedì 26 luglio 2022) Il conto alla rovescia per John Wick 4 comincia otto mesi prima. Il film, infatti, uscirà anche in Italia, il 23 marzo 2023, e durante il Comic-Con di San Diego, è stato rivelato il primo trailer che, anche nella versione italiana, ha fissato la data di uscita del film nelle sale. Si tratta di video “sneak peek”, cioè un primo teaser di anticipazioni di quello che sarà, non proprio un trailer, ma in quel minuto di immagini, tanto basta per accendere l’entusiasmo dei fan, che hanno davanti ancora un bel po’ di attesa. Nel teaser, vengono mostrate alcune scene perfette per portare le aspettative alle stelle. Oltre alle immagini suggestive che mostrano il killer solitario interpretato da Keanu Reeves camminare solitario in diverse città (si riconosce anche Parigi), ... Leggi su gqitalia (Di martedì 26 luglio 2022) Il conto alla rovescia per4 comincia otto mesi prima. Il film, infatti, uscirà anche in Italia, il 23 marzo 2023, e durante il Comic-Con di San Diego, è stato rivelato il primo trailer che, anche nella versione italiana, ha fissato ladidel film nelle sale. Si tratta di video “sneak peek”, cioè un primodi anticipazioni di quello che sarà, non proprio un trailer, ma in quel minuto di immagini, tanto basta per accendere l’entusiasmo dei fan, che hanno davantiun bel po’ di attesa. Nel, vengono mostrate alcune scene perfette per portare le aspettative alle stelle. Oltre alle immagini suggestive che mostrano il killer solitario interpretato da Keanu Reeves camminare solitario in diverse città (si riconosce anche Parigi), ...

