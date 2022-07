Incendi sul Carso: gara di solidarietà a Savogna per mettere in salvo gli animali della Tenuta Mivea (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo gli Incendi nella zona del Carso, a causa dei quali sono stati evacuati interi centri abitati, la situazione resta ancora critica. A essere messi in salvo anche molti animali e si moltiplicano le richieste di aiuto da parte di fattorie e maneggi proprio per trovare una sistemazione temporanea a cavalli, pecore, uccelli ed altri. Ivana Rosato, titolare della Tenuta Mivea, azienda agricola biologica, vicino al valico di Merna, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe proprio per “le esigenze primarie degli animali evacuati dalle zone colpite dagli Incendi”. Grazie al supporto di tante persone sono stati evacuati tutti gli animali della Tenuta. “Abbiamo cercato aiuto ... Leggi su udine20 (Di martedì 26 luglio 2022) Dopo glinella zona del, a causa dei quali sono stati evacuati interi centri abitati, la situazione resta ancora critica. A essere messi inanche moltie si moltiplicano le richieste di aiuto da parte di fattorie e maneggi proprio per trovare una sistemazione temporanea a cavalli, pecore, uccelli ed altri. Ivana Rosato, titolare, azienda agricola biologica, vicino al valico di Merna, ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe proprio per “le esigenze primarie deglievacuati dalle zone colpite dagli”. Grazie al supporto di tante persone sono stati evacuati tutti gli. “Abbiamo cercato aiuto ...

Ultron65 : RT @infoitinterno: Incendi sotto controllo sul Carso, bonifiche anche in Slovenia - unbeltacer_ : RT @AMPMIRAMARE: Il 20 luglio il monitoraggio mensile dei marangoni dal ciuffo nei dormitori del Golfo si è svolto in un’atmosfera pesante… - messveneto : Quattro elicotteri e due Canadair impegnati nella lotta al fuoco: hanno ripreso vigore gli incendi a Pulfero e sul… - infoitinterno : Incendi sotto controllo sul Carso, bonifiche anche in Slovenia - maddalena2471 : RT @ansa_ambiente: Gli #incendi e le ondate di calore che stanno devastando vaste aree del pianeta mostrano che l'umanità sta affrontando u… -