I self service di benzina ora parlano dialetto per essere più graditi: "butta dentro li sordi o le carte" (Di martedì 26 luglio 2022) Eni stupisce tutti quanti con il lancio di un progetto esclusivo, ma anche divertente da vedere come anche da provare. Di che si tratta? I distributori, ora, parlano pure in dialetto – Computermagazine.itÈ stato scoperto un nuovo programma fenomenale del quale si sta parlando adesso. Al riguardo vi diciamo questo: non crediate fin da subito che sia la solita iniziativa che dovremmo ignorare oppure che potremmo credere di prendere sottogamba soltanto perché sia appena uscita, dunque sarebbe un bene se decidessimo di valutare al massimo delle nostre possibilità il prodotto stesso cosicché possa essere più facilmente gestibile. Ma di che cosa vogliamo trattare? In sostanza è una nuova funzione introdotta in delle macchinette che, selezionando per l'appunto lo strumento in questione, ci consentirebbe di poter usare una ...

