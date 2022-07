Giorgetti e Fedriga rilanciano la linea draghiana nella Lega: «Cerchiamo intese a sinistra» (Di martedì 26 luglio 2022) «Su alcuni temi di interesse generale per il Paese si possono trovare anche convergenze tra destra e sinistra». A distanza di una settimana dalle comunicazioni del premier che hanno... Leggi su ilmattino (Di martedì 26 luglio 2022) «Su alcuni temi di interesse generale per il Paese si possono trovare anche convergenze tra destra e». A distanza di una settimana dalle comunicazioni del premier che hanno...

Toffee10luglio : RT @MarchePinna: @AlexBazzaro Tra le vostre fila, ancora sono presenti Fedriga, Zaia, Giorgetti Etc, i quali hanno sostenuto le stesse idio… - sotirias : RT @Marcella_IsBack: @Rinaldi_euro Ma non avete un programma da offrire? Idee da portare? Chiedere SCUSA,ad esempio,per tutti gli errori fa… - iucunde_docet : RT @Alessia00286018: @AuroraLittleSun Ma, Aurora, la Lega candida un Fedriga, uno Zaia, Giorgetti, Centinaio. Ma di cosa stiamo parlando!?… - Alessia00286018 : @AuroraLittleSun Ma, Aurora, la Lega candida un Fedriga, uno Zaia, Giorgetti, Centinaio. Ma di cosa stiamo parlando… - ZanellaRina : RT @NoRulerZ2: @noemi_spa @MicheleFigari @AuroraLittleSun Non dimentichiamo che chi pare avere davvero le redini della Lega oggi è Giorgett… -