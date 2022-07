Elezioni | Malpezzi | ' bene Letta su alleanze | Pd partito di ambiente e scuola'

Leggi su iltempo

(Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug (Adnkronos) - "Concordo innanzi tutto con il percorso delineato dal segretario Enricoe quindiil lavoro per la nostra lista aperta ed espansiva per un'Italia democratica e progressista e perelettorali che il Rosatellum prevede". Lo ha detto la presidente dei senatori del Pd Simonanel suo intervento alla Direzione nazionale del Pd. "Sui contenuti: se, come crediamo, il Pd è il più importanteambientalista d'Europa significa che abbiamo l'ambizione di diventare ildei giovani. Perché chi mette al centro la difesa dell'sta parlando del presente declinandolo al tempo futuro che è quello a cui guardano i nostri ragazzi", ha spiegato. "Ma dobbiamo essere anche il ...