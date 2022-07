“Ecco com’è morta”. Diana, i primi risultati dell’autopsia sulla bimba di 16 mesi (Di martedì 26 luglio 2022) Autopsia, com’è morta Diana, figlia di Alessia Pifferi. Il caso della bambina di 16 mesi morta dopo essere stata lasciata per sei giorni da sola a casa dalla mamma fa ancora discutere. La donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione e dei futili motivi. Ha lasciato la figlia per andare dal compagno a Leffe in provincia di Bergamo e quando è tornata la figlia era morta. Quando è stata interrogata la 37enne ha dichiarato: “Sapevo che poteva andare così”. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti già in altre occasioni la donna aveva lasciato da sola la figlia assentandosi dalla sua abitazione in zona Mecenate a Milano. Alessia Pifferi aveva perfino chiuso tutte le finestre per non far sentire il pianto della bambina. Il pm l’ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Autopsia,, figlia di Alessia Pifferi. Il caso della bambina di 16dopo essere stata lasciata per sei giorni da sola a casa dalla mamma fa ancora discutere. La donna è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione e dei futili motivi. Ha lasciato la figlia per andare dal compagno a Leffe in provincia di Bergamo e quando è tornata la figlia era. Quando è stata interrogata la 37enne ha dichiarato: “Sapevo che poteva andare così”. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti già in altre occasioni la donna aveva lasciato da sola la figlia assentandosi dalla sua abitazione in zona Mecenate a Milano. Alessia Pifferi aveva perfino chiuso tutte le finestre per non far sentire il pianto della bambina. Il pm l’ha ...

