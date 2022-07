Dot Eyeliner | come realizzare il puntino sotto agli occhi per sguardi magnetici

Vogue Italia

: mettiamo i puntini sulle... ciglia guarda le foto Leggi anche › Tendenze beauty: per Jennifer Lopez è il momento delle maxi ciglia Come prendersene cura a casa 'Il mantenimento ...Vediamo un esempio dimake up ideale per gli occhi scuri Dopo aver creato sulla palpebra ... disegniamo all'attaccatura delle ciglia superiori una classica linea diverde smeraldo. Nella ... Da Balenciaga Haute Couture 22 l'eyeliner diventa maxi To rock a metallic eyeliner look, you need patience for application and good-quality products. Here are our picks of the best metallic eyeliners ...Manga-inspired lashes are completely taking over BeautyTok’s For You page. Here, the lowdown on the look that has everyone wanting eyelash extensions.