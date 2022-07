Covid | il bollettino di oggi 26 Luglio 2022

(Di martedì 26 luglio 2022) Le autorità sanitarie hanno pubblicato ilquotidiano sull’emergenzanel nostro paese. Nelle ultime 24 ore in Italia ci sono 88.221 nuovi casi di coronavirus a fronte di 446.718 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l’incremento era stato di 23.699 con 122.550 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati invece altri 253 decessi (104 lunedì) per un totale, come riporta TGCom24, da inizio pandemia, che arriva a 171.232. In terapia intensiva sono ricoverati 434 pazienti (+8) mentre i guariti sono 107.347. Tasso di positività al 19,7% (in aumento rispetto al 19,3% del giorno prima). Segui ZON.IT su Google News.

