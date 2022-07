Collegi e premier, in vista delle elezioni i partiti stringono le regole d'ingaggio (Di martedì 26 luglio 2022) AGI - "Si salvi chi può...". Negli ultimi giorni di lavoro parlamentare alle Camere deputati e senatori fanno i conti con il voto anticipato. "Tante persone saranno scontente fra due settimane", quando saranno approvate le liste, fa presente anche il segretario dem Letta che nell'assemblea di questa mattina ha presentato il regolamento per le candidature. Il centrodestra farà il punto nella giornata di mercoledì: al vertice dei leader convocato alla Camera si dovrebbe trovare un compromesso, ogni partito della coalizione indicherà il proprio candidato premier - come invocato dalla stessa Meloni - ma sulla distribuzione dei Collegi Forza Italia e Lega inviteranno Fratelli d'Italia ad abbassare le pretese. Fdi chiede di partire dalla base dei sondaggi, chiede che venga riconosciuto che il partito rappresenta il 50% e oltre della coalizione. "Sotto il ... Leggi su agi (Di martedì 26 luglio 2022) AGI - "Si salvi chi può...". Negli ultimi giorni di lavoro parlamentare alle Camere deputati e senatori fanno i conti con il voto anticipato. "Tante persone saranno scontente fra due settimane", quando saranno approvate le liste, fa presente anche il segretario dem Letta che nell'assemblea di questa mattina ha presentato il regolamento per le candidature. Il centrodestra farà il punto nella giornata di mercoledì: al vertice dei leader convocato alla Camera si dovrebbe trovare un compromesso, ogni partito della coalizione indicherà il proprio candidato- come invocato dalla stessa Meloni - ma sulla distribuzione deiForza Italia e Lega inviteranno Fratelli d'Italia ad abbassare le pretese. Fdi chiede di partire dalla base dei sondaggi, chiede che venga riconosciuto che il partito rappresenta il 50% e oltre della coalizione. "Sotto il ...

