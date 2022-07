“Ci ripenso con dolore”: Isabella Ferrari racconta il suo dramma (Di martedì 26 luglio 2022) ; il doloroso retroscena che non tutti conoscono sulla nota attrice. È una delle attrici più talentuose e apprezzate del nostro Paese e, qualche mese fa, Isabella Ferrari ha raccontato per la prima volta un doloroso retroscena del suo passato. Intervistata da Il Corriere della Sera, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 26 luglio 2022) ; il doloroso retroscena che non tutti conoscono sulla nota attrice. È una delle attrici più talentuose e apprezzate del nostro Paese e, qualche mese fa,hato per la prima volta un doloroso retroscena del suo passato. Intervistata da Il Corriere della Sera, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

alecrepes : poi ripenso a @DocStrano @Andre00T @surisworld che saranno con me allo stadio poverini - milburnwannabe : il mio gatto più anziano se n'è andato, aveva 12 anni e ultimamente si comportava diversamente, era più affettuoso,… - acetilcoglione : Ogni tanto ripenso ai soldi buttati via per quella vacanza in puglia con quella testa di cazzo della mia ex mi vien… - Ama_TeenAngels : Se ripenso a quello stronzo di hyukjae che doveva fare youtube per caricare dance cover, voleva fare qualcosa con h… - StephanieR___ : Fino a pochi anni fa, non vedevo l'ora che la Disney annunciasse un qualsiasi progetto. Ora non ha più idee e pensa… -