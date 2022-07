Calciomercato Monza: slancio William Carvalho, ma Petagna? (Di martedì 26 luglio 2022) Nuove indiscrezioni di Calciomercato per il Monza. I brianzoli figurano tra le squadre più attive sul fronte delle contrattazioni in vista della prossima stagione, occorre infatti formare una rosa in grado di poter puntare ad una comoda salvezza in campionato dopo la promozione in Serie A. È stato proprio l’amministratore delegato Adriano Galliani nelle scorse settimane a tracciare la via e l’obiettivo stagionale dei biancorossi nel campionato che sta per arrivare. Mentre la trattativa che potrebbe portare Andrea Petagna in Lombardia è attualmente in stand-by, un nuovo nome è entrato nel mirino dell’ex dirigente del Milan: è William Carvalho. Calciomercato Monza: William Carvalho ci pensa Photo Credits: Pagina Facebook Ufficiale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Nuove indiscrezioni diper il. I brianzoli figurano tra le squadre più attive sul fronte delle contrattazioni in vista della prossima stagione, occorre infatti formare una rosa in grado di poter puntare ad una comoda salvezza in campionato dopo la promozione in Serie A. È stato proprio l’amministratore delegato Adriano Galliani nelle scorse settimane a tracciare la via e l’obiettivo stagionale dei biancorossi nel campionato che sta per arrivare. Mentre la trattativa che potrebbe portare Andreain Lombardia è attualmente in stand-by, un nuovo nome è entrato nel mirino dell’ex dirigente del Milan: èci pensa Photo Credits: Pagina Facebook Ufficiale ...

