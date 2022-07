Braccia al cielo e tifosi in delirio: l'uscita di Dybala dal Colosseo Quadrato (Di martedì 26 luglio 2022) La Roma ha presentato ufficialmente Paulo Dybala: all'Eur, a due passi dalla sede della società, l'ex Juve si è affacciato dal Colosseo Quadrato ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 26 luglio 2022) La Roma ha presentato ufficialmente Paulo: all'Eur, a due passi dalla sede della società, l'ex Juve si è affacciato dal...

ArciduchessaF : Che alla fine volevi solo restare in piedi e non necessariamente alzare le braccia al cielo in segno di vittoria.… - PopcornJ_ : Ha piovuto per cinque secondi esatti mi sono messo fuori con le braccia al cielo implorando che continuasse. E invece sti gran cazzi. - _deti__ : Exit Music Credo di non aver ma visto niente di più bello in vita mia. Quando apri le braccia al cielo sembra che… - Julia78210 : RT @Annare12: Mi sono sempre chiesta quale fosse la percezione che hai tu dal palco.. La nostra è così Braccia al cielo Occhi sognanti Ma… - Annare12 : Mi sono sempre chiesta quale fosse la percezione che hai tu dal palco.. La nostra è così Braccia al cielo Occhi s… -