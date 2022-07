Atp Umago 2022 | Cecchinato avanti | possibile derby con Musetti al secondo turno

Leggi su sportface

(Di martedì 26 luglio 2022) Buona la prima nel main draw dell’Atp diper Marco. Dopo aver superato le qualificazioni, il tennista siciliano rispetta il pronostico contro la wild card croata Mili Poljicak. Lo score recita 6-1 5-7 6-2 in favore dell’azzurro, che rischia di complicarsi la vita prima di ritrovarsi nella frazione decisiva. Poljicak, classe 2004 e vincitore dell’ultimo Wimbledon juniores, ha onorato sino in fondo la possibilità offerta dagli organizzatori impegnando per 2 ore e 56 minuti il campione dell’edizione 2018 del torneo. Una battaglia già dal primo set, in cui i primi cinque game si sono protratti tutti ai vantaggi.non ne lascia per strada nemmeno uno, il tennista di casa si sblocca solamente sul 5-0 ma non può evitare il successivo 6-1. La partenza nelparziale, ...