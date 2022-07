Aree verdi attrezzate a Pomezia e Torvaianica: terminata l’installazione dei nuovi gazebo (Di martedì 26 luglio 2022) Pomezia. terminata l’installazione di 6 nuovi gazebo in legno dotati di tavolo e seduta presso le Aree verdi di Via Catullo, Via Augusto Imperatore, Via Afrodite, Via Vinci e del complesso comunale Selva dei Pini. nuovi spazi da vivere per i cittadini Con questi 6 nuovi gazebo in legno dotati di tavolo e sedute i cittadini avranno nuovi servizi e spazi di socialità liberamente fruibili all’interno delle Aree verdi urbane, già dotate diffusamente di giochi per i più piccoli, Aree cani e barbecue. A queste nuove attrezzature seguiranno nelle prossime settimane la riqualificazione dei giardini Falcone e Borsellino, con nuove panchine, cestini e un’area ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 26 luglio 2022)di 6in legno dotati di tavolo e seduta presso ledi Via Catullo, Via Augusto Imperatore, Via Afrodite, Via Vinci e del complesso comunale Selva dei Pini.spazi da vivere per i cittadini Con questi 6in legno dotati di tavolo e sedute i cittadini avrannoservizi e spazi di socialità liberamente fruibili all’interno delleurbane, già dotate diffusamente di giochi per i più piccoli,cani e barbecue. A queste nuove attrezzature seguiranno nelle prossime settimane la riqualificazione dei giardini Falcone e Borsellino, con nuove panchine, cestini e un’area ...

CorriereCitta : Aree verdi attrezzate a Pomezia e Torvaianica: terminata l’installazione dei nuovi gazebo - NofumiOdv : Nonostante sia oramai evidente la strategica importanza di salvaguardare le aree verdi, c’è ancora chi pensa il con… - sangermax : RT @RaiNews: 'La cancellazione di aree verdi, di biodiversità e di servizi ecosistemici ha provocato un danno economico stimato in quasi 8… - ClaudiaBruno00 : RT @RaiNews: 'La cancellazione di aree verdi, di biodiversità e di servizi ecosistemici ha provocato un danno economico stimato in quasi 8… - ccuppi : RT @RaiNews: 'La cancellazione di aree verdi, di biodiversità e di servizi ecosistemici ha provocato un danno economico stimato in quasi 8… -