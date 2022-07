Alfonso Signorini, il discorso al battesimo del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro (Di martedì 26 luglio 2022) Al battesimo del piccolo Gabriele Ciavarro, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, non poteva mancare un'invitato d'eccezione: Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello Vip è stato, se vogliamo, artefice del loro incontro all'interno della Casa di Cinecittà. Il discorso di Alfonso Signorini Il figlio di Eleonora Giorgi e di Massimo Ciavarro insieme alla modella siciliana hanno deciso di affidare a Signorini l'importante ruolo di padrino del piccolo Gabriele. E durante la cerimonia, il conduttore ha voluto fare un piccolo discorso per celebrare non solo l'amore della coppia, ma anche il frutto della ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 26 luglio 2022) Aldel piccolo Gabrieledi, non poteva mancare un'invitato d'eccezione:. Il conduttore del Grande Fratello Vip è stato, se vogliamo, artefice del loro incontro all'interno della Casa di Cinecittà. IldiIldi Eleonora Giorgi e di Massimoinsieme alla modella siciliana hanno deciso di affidare al'importante ruolo di padrino del piccolo Gabriele. E durante la cerimonia, il conduttore ha voluto fare un piccoloper celebrare non solo l'amore della coppia, ma anche il frutto della ...

FreddieTee : Più che altro in che senso Alfonso Signorini padrino, chi vorrebbe uno come Signorini come padrino? - _justmakeawish : ma in che senso il figlio di clizia e paolo è stato battezzato da alfonso signorini mi sto pisciando - zazoomblog : Gf Vip 4 Alfonso Signorini padrino al battesimo del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro (Video) - #Alfonso… - pinkspacedude : Non correlato ma un fotomontaggio di Alfonso Signorini pieno di tatuaggi in faccia (è Young Signorini) esiste nel mondo, vero? - pinkspacedude : Ma chi è che farebbe battezzare il criaturo da ALFONSO SIGNORINI ma tutto apposto? -