Abbandono rifiuti, beccati altri 13 incivili ad Ardea. Il Sindaco: “Tolleranza zero per chi sporca” (Di martedì 26 luglio 2022) Ardea – Tempi duri, ad Ardea, per chi sversa rifiuti sulle strade del territorio, pensando di restare impunito. In questi giorni, infatti, sono stati individuati 13 incivili che, incuranti delle conseguenze che i propri gesti possono creare, hanno abbandonato i rifiuti in strada. “Spesso – ha spiegato il Sindaco di Ardea, Maurizio Cremonini – siamo alle prese con degli ‘svuotacantine’ che, dopo aver effettuato il proprio lavoro a Roma, vengono sul nostro territorio e gettano di tutto. Questi comportamenti sono intollerabili: come Amministrazione ci stiamo impegnando con forza per mettere fine a questi gesti che danneggiano e deturpano il nostro territorio, con evidente aggravio per le casse dell’Ente, costretto a provvedere alle bonifiche delle aree interessate ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 26 luglio 2022)– Tempi duri, ad, per chi sversasulle strade del territorio, pensando di restare impunito. In questi giorni, infatti, sono stati individuati 13che, incuranti delle conseguenze che i propri gesti possono creare, hanno abbandonato iin strada. “Spesso – ha spiegato ildi, Maurizio Cremonini – siamo alle prese con degli ‘svuotacantine’ che, dopo aver effettuato il proprio lavoro a Roma, vengono sul nostro territorio e gettano di tutto. Questi comportamenti sono intollerabili: come Amministrazione ci stiamo impegnando con forza per mettere fine a questi gesti che danneggiano e deturpano il nostro territorio, con evidente aggravio per le casse dell’Ente, costretto a provvedere alle bonifiche delle aree interessate ...

himeralive : Riceviamo la segnalazione di alcuni lettori che da giorni segnalano agli uffici di competenza del comune, senza alc… - PasottiPersio : RT @jolejole31: @CharlieDB @stanzaselvaggia Se non sei in regola con i pagamenti non vengono. Non prendono più di 3 pezzi. In alcuni quarti… - Salvato75433831 : @stanzaselvaggia Sono contento che il Comune di Avola abbia avviato una reale campagna di lotta all’abbandono di ri… - AntennaSud : Puglia: Campagna contro abbandono rifiuti - CarlinoMacerata : Nuova isola ecologica. Michelini: 'Basta con l’abbandono dei rifiuti' -