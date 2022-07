GuidoDeMartini : ?? BRUNETTA OGGI: «MI CHIAMANO TAPPO E NANO, soffro da una vita. È una violenza». ?? BRUNETTA IERI: « INFILARE I TAMP… - LunaLunetta2022 : RT @GuidoDeMartini: ?? BRUNETTA OGGI: «MI CHIAMANO TAPPO E NANO, soffro da una vita. È una violenza». ?? BRUNETTA IERI: « INFILARE I TAMPONI… - GianbasilioS : RT @GuidoDeMartini: ?? BRUNETTA OGGI: «MI CHIAMANO TAPPO E NANO, soffro da una vita. È una violenza». ?? BRUNETTA IERI: « INFILARE I TAMPONI… - O0706mkd : RT @GuidoDeMartini: ?? BRUNETTA OGGI: «MI CHIAMANO TAPPO E NANO, soffro da una vita. È una violenza». ?? BRUNETTA IERI: « INFILARE I TAMPONI… - cfmtre : RT @GuidoDeMartini: ?? BRUNETTA OGGI: «MI CHIAMANO TAPPO E NANO, soffro da una vita. È una violenza». ?? BRUNETTA IERI: « INFILARE I TAMPONI… -

ilGiornale.it

Fermato nondifficoltà, mediante l'utilizzo dello spray al peperoncino, è stato quindi ...che al momento indagano a 360 gradi per ricostruire i fatti e scongiurare altri episodi di. ......che questi abbiano dato un qualche contributo decisivo. Ma qui giocava un fattore simbolico: ... Ora persino la primazia sugli strumenti dellacomincia a vacillare dopo parecchi secoli, ... Napoli, violenza senza freni: in fin di vita 15enne accoltellato Il nuovo gravissimo fatto di sangue, che giunge dopo una serie di sconcertanti azioni di violenza compiute da balordi nelle ultime ... è tutta da accertare), si è avvicinato al 15enne e senza un ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...