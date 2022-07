Vaiolo scimmie | Bassetti | ' 1 700 casi in un giorno | vaccinare gruppi a rischio'

(Di lunedì 25 luglio 2022) Milano, 25 lug. (Adnkronos Salute) - Con "1.700in un solo" nel mondo, l'epidemia didelleha toccato nelle scorse ore il record di diagnosi. "I dati epidemiologici dicono che iriguardano prioritariamente una popolazione abbastanza ristretta: maschi, tra i 20 e i 40 anni, che si sono contagiati preferenzialmente per via sessuale o per contatto diretto. E' urgente raccomandare la vaccinazione e altri provvedimenti preventivi a queste persone". Lo ribadisce su Facebook Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. L'esperto torna sul tema anche via Twitter, commentando un post dell'ex capo dell'americana Food and Drug Administration, Scott Gottlieb: "Se abbiamo permesso al...

ladyonorato : Ma veramente stanno ripartendo da capo col vaiolo delle scimmie? Nuova “emergenza globale”?? - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie: Oms, è emergenza sanitaria globale. #ANSA - WRicciardi : i recenti focolai di vaiolo delle scimmie, polio e Marburg ci dicono che e’ meglio se impariamo la lezione del Covi… - hiboss_hiboss : RT @ImolaOggi: Vaiolo delle scimmie, Bassetti: “vaccinare i gruppi a rischio” - giulicitte52 : RT @ImolaOggi: Vaiolo delle scimmie, Bassetti: “vaccinare i gruppi a rischio” -

Ilaria Capua "dellepreoccupante"/ "Casi crescono, serve intervenire" 94ENNE DIVORZIA DALLA MOGLIE PER SPOSARE UN'ALTRA DONNA: LE DIFFICOLTA' INIZIALI La pratica era però finita in ...Non c'è solo il covid a circolare in maniera quasi incontrollata in questa calda estate, ma anche ildelle, e quest'ultimo virus sta iniziando a diffondersi in maniera sempre più preoccupante al punto che sono molti gli addetti ai lavori continui che bisogna intervenire celermente. Fra ...L'Organizzazione mondiale della Salute ha deciso di lanciare il suo più alto livello di allerta per cercare di frenare la fiammata di contagi di vaiolo delle scimmie, che ha già fatto registrare più d ...Dopo l'ok dell'Ema è arrivato quello ufficiale della Commissione. Sabato l'Oms aveva dichiarato l'emergenza sanitaria globale ...