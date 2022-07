Samantha Cristoforetti | il web la premia | è suo il super selfie della storia

Link4Universe : Tra pochi minuti, Samantha Cristoforetti, diventerà non solo la prima donna italiana ma anche europea ad aver mai f… - Agenzia_Ansa : Si è conclusa la passeggiata spaziale di Samantha Cristoforetti e Oleg Artemyev: l'astronauta dell'Agenzia Spaziale… - Radio3tweet : Domani alle 16.00, ora italiana, è prevista la prima attività extraveicolare di Samantha Cristoforetti: una passegg… - grangiax : RT @10carlo1982: Pensate di essere bravi a fare i #selfie !? Ecco…non siete nessuno!! @AstroSamantha #Cristoforetti #Samantha #world #Spa… - BBiserni : RT @giulian79164431: Un selfie dallo spazio di Samantha Cristoforetti ! -

è sempre più un orgoglio per gli italiani. Dopo essere stata la prima donna italiana a volare nello spazio , è stata anche la prima donna europea a compiere una passeggiata ..., quasi sette ore di passeggiata nello spazio: è la prima donna europea Masturbazione vietata agli astronauti Non si tratta, come scrive ad esempio erroneamente Metro.co.uk , ...Le foto in alta risoluzione e i video arriveranno nei prossimi giorni. Al centro si intravede lo zaino della tuta di Samantha, appena uscita dalla Stazione. La Stazione passa continuamente dal giorno ...Samantha Cristoforetti è sempre più un orgoglio per gli italiani. Dopo essere stata la prima donna italiana a volare nello spazio, è stata anche la prima donna europea a ...