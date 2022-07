Roma, TMW: “Ottimismo per Wijnaldum” (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma Wijnaldum- La Roma è tornata ufficialmente in Italia, dopo il termine della tournèe portoghese, conclusa con un 1-1 contro il Nizza. Oggi giorno libero per i giocatori di Mourinho, tranne per Dybala che, continua ad allenarsi continuamente. Tiago Pinto, D.S della Roma, continua il suo lavoro per consegnare a José Mourinho una squadra competitiva per, ambire alla qualificazione in Champions League. Uno degli obbiettivi, confermati dalla dirigenza Friekdin, è Georginio Wijnaldum, dal Psg. L’Olandese gradisce la destinazione Capitolina, il problema è legato al suo ingaggio elevato. Il giocatore percepisce circa 9 milioni netti a stagione, troppo alti per la Roma, sarebbe una spesa insostenibile. Il Psg pur di liberare il suo roster da esuberi, potrebbe aiutare la ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 25 luglio 2022)- Laè tornata ufficialmente in Italia, dopo il termine della tournèe portoghese, conclusa con un 1-1 contro il Nizza. Oggi giorno libero per i giocatori di Mourinho, tranne per Dybala che, continua ad allenarsi continuamente. Tiago Pinto, D.S della, continua il suo lavoro per consegnare a José Mourinho una squadra competitiva per, ambire alla qualificazione in Champions League. Uno degli obbiettivi, confermati dalla dirigenza Friekdin, è Georginio, dal Psg. L’Olandese gradisce la destinazione Capitolina, il problema è legato al suo ingaggio elevato. Il giocatore percepisce circa 9 milioni netti a stagione, troppo alti per la, sarebbe una spesa insostenibile. Il Psg pur di liberare il suo roster da esuberi, potrebbe aiutare la ...

