Roma, agguato di notte: insegue due ragazze e poi aggredisce gli agenti intervenuti (Di lunedì 25 luglio 2022) Roma. Erano sole, di notte, nei pressi di Villa Ada, e stavano probabilmente rientrando dopo una serata trascorsa in compagnia dei loro amici. Quando all’improvviso è comparsa una figura nell’ombra che non aveva di certo le migliori intenzioni. agguato di notte a Villa Ada Il sangue si è raggelato subito, l’ansia e lo spavento hanno portato le ragazze a correre all’impazzata nel tentativo di sfuggirgli. Diversi metri di panico e l’illusione di averlo seminato. Ma l’uomo era imperterrito. Nonostante le urla e le richieste d’aiuto, incurante dell’allarme, ha continuato a seguirle nella notte, a pedinarle senza remore. Leggi anche: Roma, attimi di paura a Villa Ada: bimba di 9 anni si allontana in bicicletta e il papà la perde di vista. Ritrovata in lacrime La fuga ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 luglio 2022). Erano sole, di, nei pressi di Villa Ada, e stavano probabilmente rientrando dopo una serata trascorsa in compagnia dei loro amici. Quando all’improvviso è comparsa una figura nell’ombra che non aveva di certo le migliori intenzioni.dia Villa Ada Il sangue si è raggelato subito, l’ansia e lo spavento hanno portato lea correre all’impazzata nel tentativo di sfuggirgli. Diversi metri di panico e l’illusione di averlo seminato. Ma l’uomo era imperterrito. Nonostante le urla e le richieste d’aiuto, incurante dell’allarme, ha continuato a seguirle nella, a pedinarle senza remore. Leggi anche:, attimi di paura a Villa Ada: bimba di 9 anni si allontana in bicicletta e il papà la perde di vista. Ritrovata in lacrime La fuga ...

CorriereCitta : Roma, agguato di notte: insegue due ragazze e poi aggredisce gli agenti intervenuti - beneventoapp : **M5S: ‘contiani’ pronti ad agguato su Crippa, ‘lasci presidenza’**: Roma, 21 lug. (Adnkronos) - La resa dei conti… - TV7Benevento : **M5S: 'contiani' pronti ad agguato su Crippa, 'lasci presidenza'** - - resistenzasvran : Agguato davanti al bar: due arresti per la sparatoria di via Tiburtina - Roma Today - brunomegale1 : Che volete…. Roma (e l’Italia) sono nati con un agguato/ omicidio in Senato… #crisidigoverno #maratonamentana -