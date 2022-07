Pratici e sensuali | i 5 migliori profumi roll-on per l’estate 2022

Leggi su diredonna

(Di lunedì 25 luglio 2022) Sono, poco ingombranti nella valigia e persistenti: sono i-on, ialleati per. Solitamente sono costituiti da piccole boccette in vetro con una pallina in metallo rotante, che permette la distribuzione del profumo sui punti strategici del corpo. La loro dimensione decisamente contenuta li fa entrare di diritto nella lista dei prodotti “travel size”, ovvero la dimensione dei cosmetici pensata appositamente per il viaggio e da mettere nella valigia. I-one persistenti Inoltre, i-on azzerano quasi del tutto la dispersione del profumo, perché in questo modo viene applicato direttamente sulla pelle, senza la classica vaporizzazione ...