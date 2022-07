Nord Stream, Gazprom taglia al 20% le forniture di gas all’Europa: volano i prezzi (Di lunedì 25 luglio 2022) La capacità passerà a 33 milioni di metri cubi al giorno da mercoledì 27 luglio. Gazprom annuncia di dover effettuare lavori di manutenzione su una turbina di Nord Stream 1 Leggi su corriere (Di lunedì 25 luglio 2022) La capacità passerà a 33 milioni di metri cubi al giorno da mercoledì 27 luglio.annuncia di dover effettuare lavori di manutenzione su una turbina di

Da ieri il Nord Stream 1 è tornato a pompare metano verso la Germania. E anche l'Eni conferma un aumento delle forniture. Divertenti coincidenze per complottisti: cade il governo atlantista, Mosca riprende a pompare il gas da Nord Stream. Gazprom riduce del 20% il flusso di gas per l'Europa: volano i prezzi. Gazprom annuncia un nuovo taglio delle forniture di gas da Nord Stream. Di nuovo, per colpa di una turbina. Sanzioni.