Napoli, Meret non basta: tra Neto e Kepa, contatti per un nuovo portiere (Di lunedì 25 luglio 2022) L'addio di Ospina, arrivato in contemporanea a quelli di Insigne, Mertens e Koulibaly, è passato in secondo piano. Ma lascia un grande... Leggi su calciomercato (Di lunedì 25 luglio 2022) L'addio di Ospina, arrivato in contemporanea a quelli di Insigne, Mertens e Koulibaly, è passato in secondo piano. Ma lascia un grande...

DiMarzio : #Napoli, come vice #Meret contatti per #Neto ex Juve e Fiorentina: fatto un sondaggio concreto - sportli26181512 : Napoli, Meret non basta: tra Neto e Kepa, contatti per un nuovo portiere: L'addio di Ospina, arrivato in contempora… - cmdotcom : #Napoli, #Meret non basta: tra #Neto e #Kepa, contatti per un nuovo portiere - psnapoli : Intreccio di portiere in casa #Napoli: se #Meret tarda a firmare, #Contini è concupito da un paio di società in Ser… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERET - L'ex allenatore: 'Può diventare il primo portiere del Napoli, ma ha bisogno di fiducia' -