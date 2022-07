Medvedenko mette all' asta i suoi anelli di campione Nba per la sua Ucraina

(Di lunedì 25 luglio 2022) Le ronde per le strade di Kiev, il supporto ai check - point, un'amichevole per raccogliere fondi in Polonia e, ora, pure i beni sportivi più preziosi all'. Slava, biNba nel ...

sportli26181512 : NBA, l'ex Lakers Slava Medvedenko mette all'asta i suo anelli di campione per l'Ucraina: Era già giunta voce del su… -

Sky Sport

I proventi andranno alla Fly High Foundation diil cui obiettivo è obiettivo è sostenere i bambini ucraini ripristinando le infrastrutture sportive delle scuole del Paese dilaniato dall'...Padre di due figli, di 11 e 16 anni ,aveva mandato la famiglia lontana da Kiev per un periodo 'ma i ragazzi mi chiamavano in continuazione, chiedendo quando sarebbero potuti tornare'. Ora ... NBA, l'ex Lakers Slava Medvedenko mette all'asta i suo anelli di campione per l'Ucraina Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, l'ex Lakers Slava Medvedenko mette all'asta i suo anelli di campione per l'Ucraina ...L'ex giocatore dei Los Angeles Lakers Slanislav Medvedenko (43 anni, 2,08) sta vendendo i suoi due anelli del campionato NBA per raccogliere fondi per la sua nativa Ucraina. Medvedenko, 43 anni, è ...