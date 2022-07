Leonardo morto a 9 anni. La malattia spegne il suo sorriso: il ricordo straziante della squadra di calcio (Di lunedì 25 luglio 2022) Nonostante abbia lottato con tutte le sue forze, Leonardo non ce l'ha fatta. La malattia ha spento il suo sorriso. Il piccolo Leonardo è morto a 9 anni. E a dare la terribile notizia è stata l'... Leggi su leggo (Di lunedì 25 luglio 2022) Nonostante abbia lottato con tutte le sue forze,non ce l'ha fatta. Laha spento il suo. Il piccoloa 9. E a dare la terribile notizia è stata l'...

LucaMou1927 : @delyshinoda @OrnellaVanoni @JamesLucasIT Quando Leonardo andò in Francia per stabilirsi alla corte del Re portò il… - isolafelice_ : RT @AAntifahier: “Il fascismo non è morto. Quando tra gli imbecilli ed i furbi si stabilisce una alleanza, state bene attenti che il fascis… - Monaco_Leonardo : @perochan No… e per fortuna! Ci saranno sicuramente altre opzioni centriste pro Draghi auspicabilmente oltre lo sba… - marmori60 : RT @marmori60: Leonardo Muratovic, lite e coltellate ad Anzio: morto tra la folla. Assassino in fuga, ipotesi regolamento di conti https://… - marmori60 : Leonardo Muratovic, lite e coltellate ad Anzio: morto tra la folla. Assassino in fuga, ipotesi regolamento di conti… -