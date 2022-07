La grillina Dadone irrita De Gregorio: “Odiosa”. Rispostaccia e scintille in studio (Di lunedì 25 luglio 2022) “Non mi metta in bocca parole non dette”, “Che brutta espressione”: scintille tra Fabiana Dadone e Concita De Gregorio a In Onda, il talk politico del preserale di LA7, lunedì 25 luglio. La campagna elettorale è cominciata e i partiti cercano riposizionamenti e alleanze in vista del voto del 25 settembre. Se il centrodestra è forte nei sondaggi, ma ha il suo problema in Giorgia Meloni premier; il centrosinistra deve decidere come comporsi. PD e M5s possono ancora andare a braccetto dopo che il partito di Giuseppe Conte ha fatto cadere il governo Draghi? Secondo il segretario Enrico Letta no. Al momento però i 5 Stelle si sono aggrovigliati sull'obbligo dei due mandati: “E' un tema che portiamo avanti per evitare che le persone rimangano in politica 30-40 anni” ha detto Dadone rivelando che difficilmente sarà ... Leggi su iltempo (Di lunedì 25 luglio 2022) “Non mi metta in bocca parole non dette”, “Che brutta espressione”:tra Fabianae Concita Dea In Onda, il talk politico del preserale di LA7, lunedì 25 luglio. La campagna elettorale è cominciata e i partiti cercano riposizionamenti e alleanze in vista del voto del 25 settembre. Se il centrodestra è forte nei sondaggi, ma ha il suo problema in Giorgia Meloni premier; il centrosinistra deve decidere come comporsi. PD e M5s possono ancora andare a braccetto dopo che il partito di Giuseppe Conte ha fatto cadere il governo Draghi? Secondo il segretario Enrico Letta no. Al momento però i 5 Stelle si sono aggrovigliati sull'obbligo dei due mandati: “E' un tema che portiamo avanti per evitare che le persone rimangano in politica 30-40 anni” ha dettorivelando che difficilmente sarà ...

