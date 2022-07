La disfida dei rigassificatori di Piombino e Ravenna | tra l’indipendenza energetica e le proteste di cittadini e di partiti

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 luglio 2022) Mario Draghi l’ha detto più volte: «Dobbiamo ridisegnare la nostra politicae, per farlo, dobbiamo accelerare l’installazione deie a». Impianti sicuri, essenziali per il nostro fabbisogno energetico, per la tenuta del tessuto produttivo, li ha definiti mercoledì 20 luglio rivolgendosi al Senato e parlando di una questione di «sicurezza nazionale». Ma i due impianti, e con essi la garanzia di un’indipendenza dal gas russo nel prossimo inverno, hanno contro di loro prima di tutto il tempo. Il nuovo rigassificatore di(in provincia di Livorno) dovrebbe garantire un flusso di 5 miliardi di metri cubi l’anno, ma non potrà entrare in funzione prima della primavera del 2023. L’impianto diapporterebbe altri 5 miliardi di metri ...