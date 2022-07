Inter | novità sul futuro di Skriniar | la situazione

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo l’acquisto di Lukaku, l’sembra abbastanza ferma sul mercato. Marotta e Ausilio non possono fare nulla se prima non riescono a cedere qualcuno, e il mancato arrivo di Dybala ne è l’esempio più lampante. Inoltre lo scippo di Bremer da parte della Juventus sembra aver fortemente alterato lo stato d’animo dei tifosi che hanno protestato davanti la sede nerazzurra. MilanFCnazionale Per questo ora l’addio dial Psg non è più così certo. Infatti, secondo quanto riportato da l’Equipe, le parti coinvolte continuano a rimanere ferme sulle loro posizioni. Il Psg non alza l’offerta e a questo punto l’, non avendo in mano il sostituto, potrebbe farlo restare e addirittura provare a prolungargli il contratto.