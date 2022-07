Il trader Andrea Costantino: «I miei 15 mesi in cella ad Abu Dhabi: dormivo per terra, ho perso 30 chili» (Di lunedì 25 luglio 2022) Il trader Andrea Costantino, ancora bloccato negli Emirati: serve un intervento politico, non ho i 550.000 euro richiesti per liberarmi, ho perso tutto, è stato un incubo Leggi su corriere (Di lunedì 25 luglio 2022) Il, ancora bloccato negli Emirati: serve un intervento politico, non ho i 550.000 euro richiesti per liberarmi, hotutto, è stato un incubo

