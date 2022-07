Francesco Totti in vacanza con i figli senza Noemi? Gli ultimi aggiornamenti sulla separazione con Ilary (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo la bufera scatenata dall’annuncio della separazione, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno cominciato a prendere strade separate, a partire dalle vacanze estive. LEGGI ANCHE:– Totti, tutti l’aspettavano a quell’evento: a chi ha dato buca dopo la separazione con Ilary Blasi Come è noto, Ilary prima è volata in Tanzania con i figli per una vacanza speciale, poi è tornata a casa ed è stata avvistata a Sabaudia: lei stessa non ha mai smesso di pubblicare alcune foto su Instagram che documentano la sua estate, circondata dagli affetti della famiglia. E Totti? Dopo il gossip della mancata partecipazione a Formentera a un torneo di padel dove la sua partecipazione era data per certa, insieme ad ... Leggi su funweek (Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo la bufera scatenata dall’annuncio dellaBlasi ehanno cominciato a prendere strade separate, a partire dalle vacanze estive. LEGGI ANCHE:–, tutti l’aspettavano a quell’evento: a chi ha dato buca dopo laconBlasi Come è noto,prima è volata in Tanzania con iper unaspeciale, poi è tornata a casa ed è stata avvistata a Sabaudia: lei stessa non ha mai smesso di pubblicare alcune foto su Instagram che documentano la sua estate, circondata dagli affetti della famiglia. E? Dopo il gossip della mancata partecipazione a Formentera a un torneo di padel dove la sua partecipazione era data per certa, insieme ad ...

