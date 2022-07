Formia | va in ospedale con un dolore al petto La rimandano a casa | “E’ covid” | ma muore poco dopo

(Di lunedì 25 luglio 2022)– L’11 luglio scorso una 68enne diera andata al pronto soccorso dell’cittadino per un forteale al braccio sinistro. I sanitari hanno riscontrato che era positiva ale ritendo la sintomatologia riconducibile al virus l’hanno dimessa. Ma Lucia Chiarelli, 69 anni il 17 luglio, rientrata aè morta davanti al marito. Sconvolto e non riuscendo a capacitarsi dell’accaduto, l’uomo assistito da Studio3A ha presentato un esposto nel quale chiede di fare luce sull’accaduto e si verifichi se esistono responsabilità da parte del personale sanitario per una diagnosi presumibilmente sbagliata e dimissioni rivelatesi, con il senno di poi, quanto meno affrettate. Nella mattina dell’11 luglio la signora Chiarelli che fino a quel momento ...

