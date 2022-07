Femminicidio a Como | donna uccisa a coltellate | fermato il compagno

(Di lunedì 25 luglio 2022)nel Comasco. Unadi 33 anni è stataall’alba di questa mattina, 25 luglio, a Cadorago. Stando alle prime ricostruzioni, i vicini di casa hanno chiamato le forze dell’ordine dopo avere sentito le urla tra lae ilcon cui viveva. L’uomo, 37 anni, si trova ora in stato di fermo. Il delitto sarebbe stato commesso dopo un litigio scaturito da una crisi di gelosia dell’uomo. I carabinieri, giunti in via Leopardi, hanno chiamato il personale sanitario del 118, ma laormai era già deceduta. Sul suo corpo, riporta Qui, sono state trovate diverse ferite da arma da taglio. I carabinieri stanno indagando nel tentativo di delineare l’esatta dinamica dei fatti. su Open Leggi ...

... un comune di circa 8mila persone in provincia di. Sul posto, dopo l'arrivo dei carabinieri, è ... I fatti La dinamica dell'aggressione mortale - ai fatti finora noti, un- è ancora da ...La vittima è stata trovata morta nel suo appartamento con tagli alla schiena e al toraceluneì, all'alba, a Cadorago, in provincia di, dove una donna di 33 anni è stata uccisa a ...Per il momento l'uomo non è stato interrogato e non sembrerebbe aver confessato il gesto | Attualità, Blog, Cronaca ...