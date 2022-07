Dire addio alle chiamate dei call center: pronto il registro delle opposizioni. Come fare (Di lunedì 25 luglio 2022) Il nuovo registro delle opposizioni sta per partire: tra il 25 e il 27 luglio agli utenti verrà data la possibilità di registrarsi con modalità snelle e veloci e poter quindi Dire finalmente addio al telemarketing molesto su numeri fissi e mobili. All’interno del registro finiranno in automatico tutti i numeri di telefono fissi non iscritti nell’elenco telefonico pubblico e potrà poi essere iscritto anche qualsiasi altro numero, vietando di essere contattati a scopi pubblicitari. Tre le modalità: via web, dal sito registrodelleopposizioni.it, via mail, all’indiritto iscrizione@registrodelleopposizioni.it, e via telefono. Per chi sceglie una delle prime due sarà ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 25 luglio 2022) Il nuovosta per partire: tra il 25 e il 27 luglio agli utenti verrà data la possibilità di registrarsi con modalità snelle e veloci e poter quindifinalmenteal telemarketing molesto su numeri fissi e mobili. All’interno delfiniranno in automatico tutti i numeri di telefono fissi non iscritti nell’elenco telefonico pubblico e potrà poi essere iscritto anche qualsiasi altro numero, vietando di essere contattati a scopi pubblicitari. Tre le modalità: via web, dal sito.it, via mail, all’indiritto iscrizione@.it, e via telefono. Per chi sceglie unaprime due sarà ...

