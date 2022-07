Centro Studi Federico II, importante incontro in Vaticano con il Cardinale Filoni (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Presidente Giuseppe Di Franco: “Grazie al Cardinale Filoni, andiamo verso un convegno sul dialogo tra le religioni e Roma ne sarà la capitale”. PALERMO – Il Cardinale Fernando Filoni, Gran Maestro dell’Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro, ha ricevuto a Roma, nella suggestiva e storica sede del Palazzo della Rovere presso il Vaticano, il Presidente del Centro Studi Federico II di Palermo, Dr. Giuseppe Di Franco, e il Presidente del Comitato tecnico scientifico del suindicato Centro Studi, il giornalista parlamentare Prof. Mario Nanni. Del Comitato fanno parte anche le seguenti personalità: i giornalisti e scrittori internazionali Francois Vayne e Goffredo Palmerini, il M° Diego Cannizzaro, l’Arch. Flora Mondello, ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Presidente Giuseppe Di Franco: “Grazie al, andiamo verso un convegno sul dialogo tra le religioni e Roma ne sarà la capitale”. PALERMO – IlFernando, Gran Maestro dell’Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro, ha ricevuto a Roma, nella suggestiva e storica sede del Palazzo della Rovere presso il, il Presidente delII di Palermo, Dr. Giuseppe Di Franco, e il Presidente del Comitato tecnico scientifico del suindicato, il giornalista parlamentare Prof. Mario Nanni. Del Comitato fanno parte anche le seguenti personalità: i giornalisti e scrittori internazionali Francois Vayne e Goffredo Palmerini, il M° Diego Cannizzaro, l’Arch. Flora Mondello, ...

