Bimba morta a Milano | la telefonata di Alessia Pifferi al compagno che disse | “Cosa hai fatto?”

(Di lunedì 25 luglio 2022) “hai?”., 37 anni, accusata della morte della figlia Diana, 18 mesi, lasciata sette giorni in casa, rientrata nel suo appartamento ha chiamato il, 58 anni, per comunicargli quello che era successo. E l’uomo, un elettricista di Leffe (Bergamo), le avrebbe chiesto perché: “hai?”. Gli inquirenti e gli investigatori, che tra gli altri testimoni, hanno ascoltato anche l’uomo continuano le indagini anche in attesa dell’autopsia sul corpo della. Ricostruito, anche come riporta Il Giorno, il rapporto tra la madre della piccola, per cui è stato confermato il carcere dal gip di, e il 58enne. I due si erano conosciuti due anni fa su una piattaforma. Ma, secondo ...

Diana è stata partorita in bagno prematura Con la nonna in ospedale, Alessia a Montecarlo Non cessano di fare somma horror i particolari sullain casa a Milano come conseguenza ipotetica di una aberrante azione della madre, Diana è stata partorita in bagno e l'orrore della maternità da subito rifiutata da Alessia Pifferi tiene ...18 MESI UCCISA DALLA MADRE/ Dostoevskij e quel mistero che non possiamo risolve Di Diana non ... E'di stenti senza cibo, acqua ed aria, per evitare che tenendo le finestre aperte il suo ...Mamma da pochi mesi, una donna di 31 anni, Vanessa Carta non sentirà mai il suo piccolo chiamarla mamma. La donna è morta in un incidente stradale in Abruzzo, avvenuto ...Per Alessia Pifferi la figlia Diana non è mai esistita. Diana non ha mai avuto un padre. Della piccola di 16 mesi morta tragicamente tra il 14 e il 20 luglio (sarà l'autopsia a stabilire il giorno esa ...