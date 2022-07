Argentario, nessuno al timone dello yacht. Le indagini sullo schianto (Di lunedì 25 luglio 2022) La stanno cercando anche con un robot, a una profondità di oltre cento metri. È Anna Claudia Cartoni la donna romana dispersa nell'incidente tra due barche avvenuto due giorni fa all'Argentario. È la moglie di uno dei feriti dello scontro tra uno yacht e una barca a vela, sulla quale la donna si trovava insieme a un gruppo di amici: il marito, Fernando Manzo, capitano della barca, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Orbetello, ma non è in pericolo di vita. Nel violento impatto ha invece perso la vita Andrea Coen, 58 anni, e sono rimasti feriti altri 4 amici presenti nella barca nel momento in cui il motoscafo li ha centrati in pieno, passandoci letteralmente sopra all'altezza della poppa, proprio dove si trovava il gruppo di amici. Le ricerche, che sono andate avanti anche di notte, sono gestite dall'Ufficio Circondariale ... Leggi su iltempo (Di lunedì 25 luglio 2022) La stanno cercando anche con un robot, a una profondità di oltre cento metri. È Anna Claudia Cartoni la donna romana dispersa nell'incidente tra due barche avvenuto due giorni fa all'. È la moglie di uno dei feritiscontro tra unoe una barca a vela, sulla quale la donna si trovava insieme a un gruppo di amici: il marito, Fernando Manzo, capitano della barca, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Orbetello, ma non è in pericolo di vita. Nel violento impatto ha invece perso la vita Andrea Coen, 58 anni, e sono rimasti feriti altri 4 amici presenti nella barca nel momento in cui il motoscafo li ha centrati in pieno, passandoci letteralmente sopra all'altezza della poppa, proprio dove si trovava il gruppo di amici. Le ricerche, che sono andate avanti anche di notte, sono gestite dall'Ufficio Circondariale ...

larattaenzo79 : RT @tempoweb: ?? Campagna d'odio. Contro #Meloni partita la macchina del fango della #sinistra ?? Per #Draghi a #PalazzoChigi il doppio dei c… - salomone_l : RT @tempoweb: ?? Campagna d'odio. Contro #Meloni partita la macchina del fango della #sinistra ?? Per #Draghi a #PalazzoChigi il doppio dei c… - tempoweb : ?? Campagna d'odio. Contro #Meloni partita la macchina del fango della #sinistra ?? Per #Draghi a #PalazzoChigi il do… - fabiospes1 : Probabile. In navigazione al largo solo col pilota automatico inserito e nessuno ai comandi possono accadere quest… - 13mari81 : @Edda_luciano69 @Marco78595508 @GiuliaTulla @stefano_b_l @BiasiMonica @Manzo_xy @noordungp @alevarone… -