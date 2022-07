Andrea Rigonat è il marito di Elisa Toffoli | “Innamorata di lui da subito”

(Di lunedì 25 luglio 2022)è ildi, suo compagno da oltre vent’anni prima sul palco e poi nella vita.è infatti uno dei membri della sua band, il primo chitarrista, e le fa anche da produttore musicale. Nato a Gorizia il 9 Luglio 1976, si è diplomato al Conservatorio di Firenze nel 1993. Nel corso della sua carriera ha collaborato sia come produttore che come musicista con molti artisti oltre alla moglie. Tra questi ricordiamo Marco Mengoni, Tiziano Ferro, Laura Pausini, Francesco Renga e Francesca Michielin. Ha inoltre un profilo instagram con un discreto seguito, dove condivide attimi della sua vita privata e professionale. Si unisce alla band dinel 1996: all’epoca era fidanzato con una delle sue coriste. Era al suo fianco anche nel ...

Il Sussidiario.net

Elisa rivela un retroscena che nessuno conosce su suo marito: "Non è successo subito" Elisa esi sono conosciuti nel 1995 quando lei aveva solo 16 anni. Lui è da sempre il suo primo ...... sul suo profilo Instagram ufficiale infatti (elisatoffoli), annuncia nelle stories di essere ancora positiva al virus, assieme al marito, anche lui musicista e produttore, nonché ... Andrea Rigonat, marito Elisa Toffoli/ 'Il suo animo è incredibile e puro' FERMO - Niente da fare per il concerto di sabato prossimo di Elisa a Fermo. La stessa cantante, impegnata nel tour che l'avrebbe portata a esibirsi in piazza del Popolo, ha dato ...FERMO - E' proprio l'artista che lo comunica in anteprima a mezzo social: sul suo profilo Instagram infatti segnala l'annullamento della data prevista per sabato 16 luglio in Piazza del Popolo, riprog ...