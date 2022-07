A 89 anni uccide la figlia 56enne e tenta di togliersi la vita

(Di lunedì 25 luglio 2022) Tragedia familiare a Marigliano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 89ha ucciso la, malata da tempo di Alzheimer, e hato dilacon un colpo di pistola alla testa ed è ora ricoverato in ospedale in fin di. I Carabinieri della stazione di Marigliano sono intervenuti questa mattina nell’appartamento in via Vittorio Veneto in cui vivevano l’uomo e la donna. All’interno hanno trovato il corpo senzadella, raggiunta da un colpo di arma da fuoco, e poco distante l’86enne a terra, in fin di, con la ferita alla testa. A terra una pistola calibro 6,35, regolarmente detenuta dall’anziano. L’ipotesi formulata dai Carabinieri è che si sia trattato di un omicidio e ...

yoonkookcore13 : È il fatto che qui avesse 19 anni che mi uccide - Sandro_Russo74 : Marigliano, uccide la figlia di 56 anni. Poi padre 89enne tenta il suicidio La donna malata di Alzheimer ammazzata… - corrmezzogiorno : #Napoli Uccide la figlia di 56 anni con un colpo di pistola, poi padre 89enne tenta i... - ildenaro_it : A terra una #pistola calibro 6,35, regolarmente detenuta dall’#anziano. L’ipotesi formulata dai #Carabinieri è che… - EcoSanProspero : Livorno, una professoressa di 37 anni si uccide facendosi investire da una ruspa: era appena stata licenziata. -

Poco distante dal cadavere, che presentava un'evidente ferita da colpo d'arma da fuoco, il padre della donna - 89- anche lui a terra ma in fin di vita ferito da un colpo d'arma da fuoco alla ...... sbalzata fuori dalla vettura, illeso il neonato di 3 mesia coltellate la compagna dopo l'... In Spagna si sono già verificati altri casi, ma sono solamente 3 negli ultimi dieci, mentre in ...Marigliano. Tragico lunedì in località Miuli a Marigliano. Una donna di 56 anni è morta nell’abitazione di via Vittorio Veneto assassinata dal padre 89enne. La vittima era malata di Alzheimer e da tem ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...