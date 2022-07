VIDEO – Buona la prima per Insigne: assist all’esordio col Toronto (Di domenica 24 luglio 2022) Mentre il Napoli intensifica la preparazione atletica in vista dell’inizio del campionato il 13 agosto, l’ex capitano azzurro Lorenzo Insigne ha fatto il suo esordio in MLS. L’attaccante di Frattamaggiore è stato schierato titolare nella partita tra Toronto e Charlotte FC, club della Carolina del Nord. Insieme a lui sul terreno di gioco anche i suoi amici e ormai compagni di squadra Federico Bernardeschi e Domenico Criscito. FOTO: Getty Images, Insigne Toronto L’allenatore Bob Bradley ha schierato i nuovi giocatori italiani a sua disposizione ed è stato ripagato nella scelta. Il match, andato in scena stanotte all’1:30 orario italiano allo Stadio BMO Field, infatti è terminato sul risultato finale di 4-0 a favore della squadra canadese. L’esordio di Insigne a Toronto Il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 24 luglio 2022) Mentre il Napoli intensifica la preparazione atletica in vista dell’inizio del campionato il 13 agosto, l’ex capitano azzurro Lorenzoha fatto il suo esordio in MLS. L’attaccante di Frattamaggiore è stato schierato titolare nella partita trae Charlotte FC, club della Carolina del Nord. Insieme a lui sul terreno di gioco anche i suoi amici e ormai compagni di squadra Federico Bernardeschi e Domenico Criscito. FOTO: Getty Images,L’allenatore Bob Bradley ha schierato i nuovi giocatori italiani a sua disposizione ed è stato ripagato nella scelta. Il match, andato in scena stanotte all’1:30 orario italiano allo Stadio BMO Field, infatti è terminato sul risultato finale di 4-0 a favore della squadra canadese. L’esordio diIl ...

AngeloCiocca : Avevo chiesto che la diplomazia europea, per una buona volta, si attivasse, sbloccando i prodotti destinati ai nost… - ale_dibattista : Draghi se ne vuole andare e Di Maio è attaccato alla poltrona. Questa è la verità! Ho fatto questo video. Buona vis… - juventusfc : Grazie @mdeligt_04 e buona fortuna per le tue prossime avventure. - Paola95613517 : @Fabryrockvox72 Ti ringrazio. Questo lo so Sono i video personali che non riesco a salvare.. pazienza Buona giornata - Dida_ti : RT @44you: Buona serata a tutti -

Guadagna online/ Musica autoprodotta, quanto rende su Spotify e Amazon Music ... dalla durata di visualizzazione di ciascun video o audio , dal numero di iscritti al canale. ...tanto poiché le altre piattaforme sono meno conosciute e su Spotify è necessario avere una buona fetta di ... Una notte in discoteca con i ragazzini: TikTok, tanti selfie e poco eros ... ma qualcuno potrebbe negare che buona parte del divertimento sta lì "Noi andavamo in discoteca ... Gli metti qualche like alle foto e ai video. Se lui ricambia il follow il giorno dopo gli mandi un ... El Itagnol ... dalla durata di visualizzazione di ciascuno audio , dal numero di iscritti al canale. ...tanto poiché le altre piattaforme sono meno conosciute e su Spotify è necessario avere unafetta di ...... ma qualcuno potrebbe negare cheparte del divertimento sta lì "Noi andavamo in discoteca ... Gli metti qualche like alle foto e ai. Se lui ricambia il follow il giorno dopo gli mandi un ... I video del Itagnol sul canale YouTube ufficiale: ecco come fare per vederli