Torino | in attesa di altri innesti Juric si gode Radonjic

(Di domenica 24 luglio 2022) Ilvince in amichevole contro il Trabzonspor:siil neo acquistoautore di una doppietta Ilvince e convince nella partita amichevole contro il Trabzonspor. I granata si impongono per 3-0 e in luce si è messo proprio il neo acquistosiil suo nuovo arrivato, autore di una doppietta, e aspetta glicolpi da Cairo e Vagnati per rinforzare la rosa. Trequartista e difensore sono i tasselli che servono al tecnico. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Venezia rifiuta di nuovo l'offerta del Torino per Cuisance: attesa proposta più vantaggiosa De Ligt al Bayern Monaco: domani Salihamidzic sbarca a Torino. Il ds dei bavaresi incontra la Juventus Secondo Tz e la Bild, nella giornata di domani è atteso a Torino Hasan Salihamidzic, direttore sp ...