Terremoto M5s, Di Battista si prepara a fare la festa a Conte (Di domenica 24 luglio 2022) Giuseppe Conte è già il passato del Movimento 5 Stelle? Le elezioni anticipate sono a un passo ed è già partita la campagna elettorale, ma dopo aver innescato la crisi di governo l'ex premier potrebbe lasciare il posto leader della galassia grillina. I pretendenti ci sono: Alessandro Di Battista e Virginia Raggi. Anche Beppe Grillo vede l'avvicendamento di buon occhio, dato che con Conte non è mai scoccata la scintilla. In testa al gradimento della base c'è proprio Di Battista, ex M5s ma custode del sacro fuoco anti-casta delle origini. In una intervista alla Stampa, Conte gli riserva un passaggio glaciale. Gli viene chiesto se "riprende a bordo" Dibba. "È un po' che non lo sento. Avremo occasione di confrontarci", è la laconica risposta, Sullo stesso quotidiano un retroscena di Marcello Sorgi ...

