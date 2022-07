(Di domenica 24 luglio 2022). Pomeriggio nervosetto a Castel di Sangro. Lucianoha allontanatonel corso della partitella. Il nigeriano stava protestando troppo, il tecnico toscano non gliele ha mandate a dire: «Stai parlando troppo, va’ a fare la doccia». Tutto è nato per un intervento di Anguissa su Ostigard. Intervento che evidentemente non è stato fischiato dasi è rivolto in malo modo ad Anguissa, ha chiesto che venisse concessa la punizione. Poiché non si placava,lo ha allontanato. Tra l’incredulità del pubblico. Un episodio che ha ricordato le partitelle di allenamento della Lazio di Chinaglia, con ...

tvdellosport : ? SPALLETTI CACCIA OSIMHEN DAL CAMPO Momenti di tensione nel corso dell’allenamento del Napoli tra il tecnico Luci… - calciomercatoit : ???? #Spalletti 'caccia' #Osimhen dall'allenamento del #Napoli ?? L'attaccante nigeriano è stato allontanato dall'al… - Simplyciccio : RT @tvdellosport: ? SPALLETTI CACCIA OSIMHEN DAL CAMPO Momenti di tensione nel corso dell’allenamento del Napoli tra il tecnico Luciano Sp… - napolista : Spalletti caccia Osimhen dall’allenamento. Stavano discutendo per un fallo. È il Napoli dei bad boys Come la Lazio… - sportpaper : #Osimhen cacciato dall'allenamento del Napoli da Spalletti -

Riavvolgendo il nastro della scorsa stagione è impossibile non pensare alle tante panchine collezionate dal miglior marcatore del club fin dall'arrivo in panchina di Luciano, non nuovo ad '...La rabbia non è passata nemmeno dopo un breve confronto a metà campo con, che a quel punto ha deciso di mandarlo anzitempo sotto la doccia. Politano ha provato a calmare il compagno, senza ...Riavvolgendo il nastro della scorsa stagione è impossibile non pensare alle tante panchine collezionate dal miglior marcatore del club fin dall'arrivo in panchina di Luciano Spalletti, non nuovo ad ...Luciano Spalletti è stato costretto a cacciare il centravanti nigeriano (CLICCA QUI) dalla sessione pomeridiana di allenamento a Castel di Sangro. Il ...